RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:35

  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:04

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:

Який провайдер?

Зара в фаворі https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7351
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:49

  airmax78 написав:Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.

Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
UA
 
Повідомлень: 7414
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:54

  Мизантрóп написав:Зара в фаворі https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці

Очередь до конца 2023 года :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7414
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:59

  UA написав:
  airmax78 написав:Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.

Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.

Ну он хотя бы в отличии от моего известнейшего земляка, тоже немного эврэя, с томосом и Петром не фотографировался, и сейчас с меня и тысяч остальных лиц окрученных хулиганами на икру и Бентли в Вене деньгу не сбивает(а с декабря и усиленным темпом)
барабашов
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:24

  cohan написав:
  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
у меня вся коммерция сдана если шо. А в мае в Ирпене вообще людей не было, один супермаркет и одна аптека работали. Так что ваши аналогии - мимо.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15663
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2339234023412342
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10523, 10524, 10525
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
105247 25410936
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:44
Zebra
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 636, 637, 638
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6371 5513090
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:04
anduzenko
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4950277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.