Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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_Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
airmax78 написав:Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны. Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Ну он хотя бы в отличии от моего известнейшего земляка, тоже немного эврэя, с томосом и Петром не фотографировался, и сейчас с меня и тысяч остальных лиц окрученных хулиганами на икру и Бентли в Вене деньгу не сбивает(а с декабря и усиленным темпом)