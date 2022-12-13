Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:35
vitaliian написав:
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.
для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
cohan
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:04
UA написав: _Mykola_ написав:
Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
Який провайдер?
Зара в фаворі
https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology
головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці
Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:49
airmax78 написав:
Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
UA
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:54
Очередь до конца 2023 года
UA
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 01:59
UA написав: airmax78 написав:
Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Ну он хотя бы в отличии от моего известнейшего земляка, тоже немного эврэя, с томосом и Петром не фотографировался, и сейчас с меня и тысяч остальных лиц окрученных хулиганами на икру и Бентли в Вене деньгу не сбивает(а с декабря и усиленным темпом)
барабашов
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:24
cohan написав: vitaliian написав:
По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.
для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
у меня вся коммерция сдана если шо. А в мае в Ирпене вообще людей не было, один супермаркет и одна аптека работали. Так что ваши аналогии - мимо.
vitaliian
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:07
UA написав: airmax78 написав:
Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Довольно обидные и несправедливые ваши слова. Бахмут отстроят заново. Бахмут будет жить.
airmax78
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:05
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Паник-сейл. Не скажу что классический, т.е. основания для паники есть. Тем не менее - паник-сейл. Думаю знакомая очень пожалеет потом, если сейчас сольется за бесценок.
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Довольно обидные и несправедливые ваши слова. Бахмут отстроят заново. Бахмут будет жить.
Ясное дело, что остроят, причем еще лучше, чем прежде.
У вас сейчас есть уникальная возможность вложиться в Бахмут на низах.
После победы сделаете иксы.
antey1969
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:44
antey1969 написав: airmax78 написав: UA написав:
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Довольно обидные и несправедливые ваши слова. Бахмут отстроят заново. Бахмут будет жить.
Ясное дело, что остроят, причем еще лучше, чем прежде.
У вас сейчас есть уникальная возможность вложиться в Бахмут на низах.
После победы сделаете иксы.
Мы не будем пытаться шутить про Бахмут.
airmax78
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:42
airmax78 написав:
Это пишет человек съеbавшися в Австрию в первые часы войны.
Интересна ваша экспертиз по недвижимости Бахмута.
Довольно обидные и несправедливые ваши слова. Бахмут отстроят заново. Бахмут будет жить.[/quote]
Не то пишите.
Напишите что жители Бахмута паникёры.
UA
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