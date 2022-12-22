Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
Тільки не Київ: у столиці рекордне падіння попиту на оренду квартир https://focus.ua/uk/economics/541916-to ... du-kvartir "Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10-12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні. Флетшеринг і кооперація — знову в моді"