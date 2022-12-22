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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:04

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:

Який провайдер?

Зара в фаворі https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:54

  Мизантрóп написав:Зара в фаворі https://vega.ua/ukr/about_company/gpon_technology головне оптіку у хату,а 12V DC то вже дрібниці

Очередь до конца 2023 года :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:24

  cohan написав:
  vitaliian написав:По разным источникам в Харькове с арендой совсем беда, непонятно. Можете объяснить? Это бизнес выехал или другие причины.

для жителя Ирпеня странный вопрос, Харьков отдыхать стал только в сентябре, кто в здравом уме под обстрелы вернется
у меня вся коммерция сдана если шо. А в мае в Ирпене вообще людей не было, один супермаркет и одна аптека работали. Так что ваши аналогии - мимо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Тільки не Київ: у столиці рекордне падіння попиту на оренду квартир
https://focus.ua/uk/economics/541916-to ... du-kvartir
"Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10-12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні. Флетшеринг і кооперація — знову в моді"
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:42

  Vlad442 написав:Тільки не Київ: у столиці рекордне падіння попиту на оренду квартир
https://focus.ua/uk/economics/541916-to ... du-kvartir
"Помітна велика готовність власників іти на поступки. Це стосується і умов договорів, і орендної плати — знижки від довоєнної ціни приблизно на 10-12% ми вже бачимо. Також люди частіше винаймають багатоквартирне житло, ніж однокімнатні. Флетшеринг і кооперація — знову в моді"

Це все дуже тимчасові явища. Я б не звертав увагу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:Це все дуже тимчасові явища. Я б не звертав увагу.

В мене через тиждень попросять знижку 5% від ціни -20% від 21-ого року. Що мені відповісти?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:01

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Це все дуже тимчасові явища. Я б не звертав увагу.

В мене через тиждень попросять знижку 5% від ціни -20% від 21-ого року. Що мені відповісти?

ИМХО зависит от объекта)
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:04

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Прохожий написав:ИМХО зависит от объекта)

Новобуд, не дуже високий поверх з електроплитою.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:42

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:ИМХО зависит от объекта)

Новобуд, не дуже високий поверх з електроплитою.

В Киеве разные микрорайоны отключают очень по разному.
Одних только во время глобальных блэкаутов (раз в несколько недель)
Другим дают ЭЭ по 1,5 - 2 часа в сутки.
В целом в центре и прицентре ситуация лучше, чем на окраинах.
Когда мотаешься по городу, можно сделать нескорые выводы
В Голосеево - сложно застать отключение ЭЭ
На Оболони и Минском массиве практически не включают ЭЭ.
Генераторы гудят, можно даже днем всю тяжесть ситуации понять.
Печерск немного для галочки отключают.
Мол богатые тоже плачут :mrgreen:
Читайте чат дома и определяйте сложность ситуации.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:43

  Vlad442 написав:
  UA написав:Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.

Складне питання. Я б чекав. Купити непотрібне, платити комунальні зі своєї кишені, бо оренда мертва. А потім може й ще більше впаде... Ризик великий, профіт сумнівний.

Интересно, в Херсоне какие сейчас варианты, можно ли новострой весь купить по цене однухи в Киеве, или не уступают.
Zebra
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