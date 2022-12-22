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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2340234123422343
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:52

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.

Складне питання. Я б чекав. Купити непотрібне, платити комунальні зі своєї кишені, бо оренда мертва. А потім може й ще більше впаде... Ризик великий, профіт сумнівний.

Интересно, в Херсоне какие сейчас варианты, можно ли новострой весь купить по цене однухи в Киеве, или не уступают.

Можно пробить объекты сосальдо и самостоятельно вселиться.
airmax78
 
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