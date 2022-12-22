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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:52
Zebra написав: Vlad442 написав: UA написав:
Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.
Складне питання. Я б чекав. Купити непотрібне, платити комунальні зі своєї кишені, бо оренда мертва. А потім може й ще більше впаде... Ризик великий, профіт сумнівний.
Интересно, в Херсоне какие сейчас варианты, можно ли новострой весь купить по цене однухи в Киеве, или не уступают.
Можно пробить объекты сосальдо и самостоятельно вселиться.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:24
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:39
airmax78 написав:
Можно пробить объекты сосальдо и самостоятельно вселиться.
они под охраной ДСО.Всё возможно,может даже следующим президентом будет Пёс Патрон
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:46
Думаю, що більшість орендарів так поводяться))
Ні, Доллярчік. По-перше орендарі звичайно з'їжджають за власним бажанням. По-друге у оренендодавців є важіль - страховий депозит. Вот приходить такий орендодавєць й каже "тут крапелька жиру, потрібен клінінг, то отримуйте на 8000 грн менше свого завдатка, якщо не змогли здати квартиру у бездоганному стані".
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Vlad442
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:57
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share
Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.
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