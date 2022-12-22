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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2340234123422343
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:52

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Vlad442 я вот задумался - может не в Киеве нужно скупать, а в Харькове?
Киев вяло падает в цене на фоне Харькова.

Складне питання. Я б чекав. Купити непотрібне, платити комунальні зі своєї кишені, бо оренда мертва. А потім може й ще більше впаде... Ризик великий, профіт сумнівний.

Интересно, в Херсоне какие сейчас варианты, можно ли новострой весь купить по цене однухи в Киеве, или не уступают.

Можно пробить объекты сосальдо и самостоятельно вселиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:24

Думаю, що більшість орендарів так поводяться))

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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:39

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:Можно пробить объекты сосальдо и самостоятельно вселиться.
они под охраной ДСО.Всё возможно,может даже следующим президентом будет Пёс Патрон :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:46

Думаю, що більшість орендарів так поводяться))


Ні, Доллярчік. По-перше орендарі звичайно з'їжджають за власним бажанням. По-друге у оренендодавців є важіль - страховий депозит. Вот приходить такий орендодавєць й каже "тут крапелька жиру, потрібен клінінг, то отримуйте на 8000 грн менше свого завдатка, якщо не змогли здати квартиру у бездоганному стані".
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:57

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share

Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:59

  ihorkyiv написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share

Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.


Верю при суммах депозита от 1500 долларов
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:34

  ihorkyiv написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share

Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.

Откуда родом были эти джентльмены - хозяйственники тырящие лапочки?

Как правило, чистой квартиру сдают только те арендаторы, которые пользуются услугами профессиональной уборки.
Во всех остальных необходим вызов бригады из клининговой компании.
На нормальную уборку 1 ком. квартиры необходимо в среднем 20-30 человеко-часов с применяем дорогой профи химии, мощных пылесосов, парогенераторов.
Это если арендаторы были чистоплотные.
После свиней значительно дольше.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:04

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Podnyali roditeli Chabani paradis do 7 000 UAH

Niskoetaznaya zastroika i gas delaut chudesa
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:29

Хомякоид пусть вышлют тебе смартфон с кириллицей
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:39

  vitaliian написав:Хомякоид пусть вышлют тебе смартфон с кириллицей

или скачать как у Ермака https://emoji-keyboard.ru.uptodown.com/android
Мизантрóп
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