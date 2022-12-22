Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ні, Доллярчік. По-перше орендарі звичайно з'їжджають за власним бажанням. По-друге у оренендодавців є важіль - страховий депозит. Вот приходить такий орендодавєць й каже "тут крапелька жиру, потрібен клінінг, то отримуйте на 8000 грн менше свого завдатка, якщо не змогли здати квартиру у бездоганному стані".
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share
Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share
Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/5D2BL3AY4dE?feature=share
Неправильно вважаєте. Заставна сума робить дива договорослухняності до останнього дня оренди. Вимоги орендодавця щодо усунення недоліків перед поверненням застави оперативно усуваються орендарями. У листопаді мої клієнти, яким я відмовив подовжити оренду до весни, викрутили і забрали на добру згадку про мене усі лед-лампочки, вкрутивши лампи розжарювання. На виправлення "недоліку" їм знадобилося 20 хвилин поїздки на власному авто в обидва кінці. Інших зауважень не було: прибрано, техніку вимито, за комуналку повністю розрахувалися.
Откуда родом были эти джентльмены - хозяйственники тырящие лапочки?
Как правило, чистой квартиру сдают только те арендаторы, которые пользуются услугами профессиональной уборки. Во всех остальных необходим вызов бригады из клининговой компании. На нормальную уборку 1 ком. квартиры необходимо в среднем 20-30 человеко-часов с применяем дорогой профи химии, мощных пылесосов, парогенераторов. Это если арендаторы были чистоплотные. После свиней значительно дольше.