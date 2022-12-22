|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51
Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8179
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|105677
|25600920
|
|
|6391
|5702620
|
П'ят 23 гру, 2022 06:41
akurt
|
|9591
|5451773
|
Чет 22 гру, 2022 17:05
Успіх