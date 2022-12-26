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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:05

  Хомякоид написав:Podnyali roditeli Chabani paradis do 7 000 UAH

Niskoetaznaya zastroika i gas delaut chudesa

Так, 25-поверхові "неохрущі" без газу, з непрацюючими насосами, без тепла і води - миттєво показали свою непридатність для проживання у воєнний час. Ну хто до війни міг би таке подумати?(((( Що електроенергії може не бути довгий час???
Frant
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