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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Додано: Сер 28 гру, 2022 07:05
Так, 25-поверхові "неохрущі" без газу, з непрацюючими насосами, без тепла і води - миттєво показали свою непридатність для проживання у воєнний час. Ну хто до війни міг би таке подумати?(((( Що електроенергії може не бути довгий час???
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