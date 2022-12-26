Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.