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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:41
Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік
З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
Додано: Суб 31 гру, 2022 12:24
VIP
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:18
Модератор, прошу забанити флудьорну особу!
Користі від неї, як від козла молока!
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:27
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