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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:41

Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god
З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:24

VIP

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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:13

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:18

Модератор, прошу забанити флудьорну особу!
Користі від неї, як від козла молока!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:27

  Frant написав:Модератор, прошу забанити флудьорну особу!
Користі від неї, як від козла молока!

Щас тебя послушают и всех забанят.
vitaliian
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