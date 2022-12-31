RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2341234223432344
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8212
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:41

Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god
З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 761
З нами з: 01.05.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:24

VIP

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novyy-h ... FbySj.html
UA
 
Повідомлень: 7478
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:33

  zerocool написав:
  UA написав:На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме.
Цены аренды советующие.
Также пошла мода указывать, что дом газифицирован.
С горячим чаем и борщем всё же веселее.

Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим,
А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.


буває. в мене такий :)
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5476
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2590 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2341234223432344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10585, 10586, 10587
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
105867 25772593
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 13:34
vitaliian
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6424 5879924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 11:58
BIGor
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 959, 960, 961
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9601 5613202
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 15:39
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.