Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
UA написав:На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме. Цены аренды советующие. Также пошла мода указывать, что дом газифицирован. С горячим чаем и борщем всё же веселее.
Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим, А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.
Попри блекаути кияни продовжують винаймати квартири на високих поверхах https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/06/po ... -poverhah/ «Новобудова біля метро Васильківська. Після чергового обстрілу в будинку немає світла, відповідно не працюють і ліфти. Молода пара приїздить на перегляд квартири на 21 поверсі. Піднімаються пішки, оглядають і підписують договір оренди в той же вечір», — один із прикладів, які наводить сервіс.