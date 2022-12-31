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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вчора та сьогодні очікується, що Київ без відключень. Неохрущі знову на коні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:41

Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god
З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:24

VIP

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novyy-h ... FbySj.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:33

  zerocool написав:
  UA написав:На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме.
Цены аренды советующие.
Также пошла мода указывать, что дом газифицирован.
С горячим чаем и борщем всё же веселее.

Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим,
А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.


буває. в мене такий :)
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:13

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novyy-hostel-koyko-mesto-vip-obschezhitie-m-minskaya-m-obolon-nedorogo-IDFbySj.html

ого
таки закончил распайку переходников питания на роутер?
офигитеьный кейс, удачи!

апд
мух не потянет такой конский ценник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:31

Попри блекаути кияни продовжують винаймати квартири на високих поверхах https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/06/po ... -poverhah/ «Новобудова біля метро Васильківська. Після чергового обстрілу в будинку немає світла, відповідно не працюють і ліфти. Молода пара приїздить на перегляд квартири на 21 поверсі. Піднімаються пішки, оглядають і підписують договір оренди в той же вечір», — один із прикладів, які наводить сервіс. :shock:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:39

  Прохожий написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novyy-hostel-koyko-mesto-vip-obschezhitie-m-minskaya-m-obolon-nedorogo-IDFbySj.html

ого
таки закончил распайку переходников питания на роутер?
офигитеьный кейс, удачи!

апд
мух не потянет такой конский ценник
:mrgreen:

Якщо натяк про мене, то в моїй локації є можливість знімати цілу кімнату в 2к за 2000 грн. плюс півкомуналі, і не бачу потреби їхати в Київ, щоб платити 80 грн за ліжкомісце в хостелі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:47

  UA написав:
  _Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.

Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета :mrgreen:

можна 3-4 антени направлені на різні зони і перемикати їх, буде дешевше
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:49

  _Mykola_ написав:
  UA написав:
  _Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів.
Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.

Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов)
Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость.
Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать.
Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра.
Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы.
ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко.
Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета :mrgreen:

Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.

І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу. :roll:

В мене б.у. Нексус 5 з 6м Андроідом, для LTE працює в режимі модему набагато ліпше чим нові з 11 Андроідом
flyman
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