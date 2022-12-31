Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Продаж та оренда квартир: підсумки року і прогноз на 2023-й рік https://курс.ком.юа/novost/966955-proda ... 2023-i-god З лютого станом на грудень мій дохід від оренди впав номінально на 30% у гривні + суттєве зниження купівельної спроможності нацвалюти. У доларах падіння склало біля 52%. Твкий сумний підсумок року. Покладаємо надію на ЗСУ та чекаємо Перемогу.
UA написав:На олх начали указывать, что квартира расположена в неотключаемом доме. Цены аренды советующие. Также пошла мода указывать, что дом газифицирован. С горячим чаем и борщем всё же веселее.
Яких ніколи не відключать не буває - є ті, які поки не від'єднали від критичної мережі з різних причин. Чув, що вже до половини таких, які сильно раділи, вже переключили на загальний режим, А газові плитки для готування в принципі копійки стоять, магістральний газ це швидше страховка для обігріву наприклад.
Попри блекаути кияни продовжують винаймати квартири на високих поверхах https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/06/po ... -poverhah/ «Новобудова біля метро Васильківська. Після чергового обстрілу в будинку немає світла, відповідно не працюють і ліфти. Молода пара приїздить на перегляд квартири на 21 поверсі. Піднімаються пішки, оглядають і підписують договір оренди в той же вечір», — один із прикладів, які наводить сервіс.
_Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів. Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов) Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость. Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать. Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра. Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы. ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко. Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета
можна 3-4 антени направлені на різні зони і перемикати їх, буде дешевше
_Mykola_ написав:А є провайдери які самі ставлять на своє обладнання акумулятори і таким чином переманюють клієнтів від інших, і вже мають черги в тиждень-два-три на підключенння нових абонентів. Бізнес інтернет провайдерів швидко адаптується, хто не розуміє втрачає частку свого бізнесу.
Их АКБ реально хватит на 1,5-2 часа (декларируют до 3 часов) Мобильный интернет - лучше бы операторы совсем выключали интернет на время обестачивании а не ступенчато ограничивали скорость. Направленная антена может получить сигнал из необесточеного района с нормальной скоростью, но рядом расположенная антена с замедленным сигналом не дает это сделать. Нашел выход - направил направленную антену на другой берег Днепра. Скорость через два часа не падает. Нужно протестировать насчет стабильности работы. ПС Антена установлена на крыше с прямой видимостью - далеко. Нужна роботизированная антена с джойстиком для пользователя интернета
Це у кого як, коли був повний блекаут на три доби, то мій провайдер витримав 15,5 годин. Зараз якщо бувають 8 годинні перерви, то також весь час є інтернет.
І ще цікаво, що наявність та швидкість інтернету напряму залежить від мобільного телефону, там де Google pixel з перервами але працює, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Nokia та інше не мають навіть мінімуму для телеграму або вайберу.
В мене б.у. Нексус 5 з 6м Андроідом, для LTE працює в режимі модему набагато ліпше чим нові з 11 Андроідом