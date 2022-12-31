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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:53
vitaliian написав:flyman
у меня сяоми 2 шт (все новые, купил перед войной) работают лучше чем айфоны 4,5,6 и 8 которые у меня были с 2016 до знакомства с сяоми. Ни одного глюка, ни одного зависания, экран летает глаза не успевают за ним, батарея честных 7 экранных часов (поэтому купил 2 шт. Чтобы павербанку не таскать).
Я изменил свое мнение про андроид 11. Старые андроиды больше глючили, чем работали. Самсунг s4 не прижился из за глючности ОС и был быстро продан.
я тільки про роботу в режимі LTE модема, коли вимикають світло на районі, а не про телефон взагалі.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:59
flyman написав: vitaliian написав:flyman
у меня сяоми 2 шт (все новые, купил перед войной) работают лучше чем айфоны 4,5,6 и 8 которые у меня были с 2016 до знакомства с сяоми. Ни одного глюка, ни одного зависания, экран летает глаза не успевают за ним, батарея честных 7 экранных часов (поэтому купил 2 шт. Чтобы павербанку не таскать).
Я изменил свое мнение про андроид 11. Старые андроиды больше глючили, чем работали. Самсунг s4 не прижился из за глючности ОС и был быстро продан.
я тільки про роботу в режимі LTE модема, коли вимикають світло на районі, а не про телефон взагалі.
У меня lte включен постоянно. Тариф 1 терабайт в месяц за 150 грн от лайфа. В другом телефоне резервный интернет от киевстара. За всю войну без связи был только 1 сутки. На проводной интернет наверное больше не вернусь.
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