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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2342234323442345
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08

Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
До сдачи пустых квартир (без мебели и техники) один шаг.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:22

  UA написав:Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.

Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.
zerocool
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