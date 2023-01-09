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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08
Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
До сдачи пустых квартир (без мебели и техники) один шаг.
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UA
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:22
UA написав:
Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.
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zerocool
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Сер 11 січ, 2023 15:17
akurt
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