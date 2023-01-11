Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
До сдачи пустых квартир (без мебели и техники) один шаг.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08
Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
До сдачи пустых квартир (без мебели и техники) один шаг.
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:22
Додано: Сер 11 січ, 2023 22:22
У будь-якому сегменті НІКОЛИ так не було. Наявність у квартирі техніки та меблів передбачає їхній належний функціональний стан з першого до останнього дня дії договору, якщо поломка сталася не з вини орендаря. Власне, за це клієнт і сплачує ренту. Тому усунення усіх недоліків, які виникають у процесі експлуатації майна винаймачем, покладається на власника. Приклад: зламалася 14-тирічна пральна машина - продав за 500 грн і придбав за власний кошт нову. Забруднився 5-тирічний бойлер - викликав майстра і сплатив за очищення від мулу та заміну ТЕНу. Перегоріли 8-мирічні конфорки електроплити - майстер, заміна, сплата. В усіх сегментах житла техніка старіє. Чому клієнт мав сплачувати за ремонт або заміну старезного агрегата ??? Питання риторичне.
|