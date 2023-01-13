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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:08

Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
До сдачи пустых квартир (без мебели и техники) один шаг.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:22

  UA написав:Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.

Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 22:22

  zerocool написав:
  UA написав:Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.

Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.

У будь-якому сегменті НІКОЛИ так не було. Наявність у квартирі техніки та меблів передбачає їхній належний функціональний стан з першого до останнього дня дії договору, якщо поломка сталася не з вини орендаря. Власне, за це клієнт і сплачує ренту. Тому усунення усіх недоліків, які виникають у процесі експлуатації майна винаймачем, покладається на власника. Приклад: зламалася 14-тирічна пральна машина - продав за 500 грн і придбав за власний кошт нову. Забруднився 5-тирічний бойлер - викликав майстра і сплатив за очищення від мулу та заміну ТЕНу. Перегоріли 8-мирічні конфорки електроплити - майстер, заміна, сплата. В усіх сегментах житла техніка старіє. Чому клієнт мав сплачувати за ремонт або заміну старезного агрегата ??? Питання риторичне.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:07

  ihorkyiv написав:В усіх сегментах житла техніка старіє. Чому клієнт мав сплачувати за ремонт або заміну старезного агрегата ??? Питання риторичне.

Старіє не сама собою, а від використання? Чим більше використовують, тим швидше старіє? Хто відповідальний за швидкість використання і, отже, поломки, чи не той хто користується?

На це є стаття 819 Цивільного кодексу України,
Якщо ця обставина не встановлена договором, то вважається, що наймач зобов´язаний здійснювати поточний ремонт житла. До поняття поточного ремонту житла належать роботи з підтримання в належному стані складових житла: фарбування підлоги, вікон, дверей тощо, ремонт або заміна електрообладнання, сантехнічних приладів та інші роботи.


Саме так у нас і пишеться у найстандартніших договорах як тут
https://www.flombu.com/uk/articles/rent ... t-contract
Але це не аксіома і можна це міняти як тут
https://duo.com.ua/pytannya-vidpovidi/o ... sti-zrazok

Взагалі, звичайно, питання щодо дрібного ремонту спірне за визначенням, саме тому в більшості країн все здається без техніки та меблів.
Якщо з нею - то це вже готель-мотель, щось подобове, де амортизація та прибирання заздалегідь включено в ціну.
Або середньоверхній сегмент з дод. націнкою де орендар не хоче навіть думати про таку фігню, і здатний доплачувати за це.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:04

  zerocool написав:
  UA написав:Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.

Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.

Ніколи такого не було - тільки якщо таке сталося з вини арендатора і ти можеш це довести, я це говорю як ленлорд з 18 річним стажем )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 23:09

На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
cherchiltank
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