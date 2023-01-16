Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Говорят, в эконом сегменте ремонты бытовой техники и мебели стали полностью за счет арендатора.
Та начебто завжди так було, це у верхніх сегментах все включено, +комуналка іноді, а в економі якщо самому все лагодити в рахунок смішної оренди - то легко вийти в мінус, який сенс.
У будь-якому сегменті НІКОЛИ так не було. Наявність у квартирі техніки та меблів передбачає їхній належний функціональний стан з першого до останнього дня дії договору, якщо поломка сталася не з вини орендаря. Власне, за це клієнт і сплачує ренту. Тому усунення усіх недоліків, які виникають у процесі експлуатації майна винаймачем, покладається на власника. Приклад: зламалася 14-тирічна пральна машина - продав за 500 грн і придбав за власний кошт нову. Забруднився 5-тирічний бойлер - викликав майстра і сплатив за очищення від мулу та заміну ТЕНу. Перегоріли 8-мирічні конфорки електроплити - майстер, заміна, сплата. В усіх сегментах житла техніка старіє. Чому клієнт мав сплачувати за ремонт або заміну старезного агрегата ??? Питання риторичне.
ihorkyiv написав:В усіх сегментах житла техніка старіє. Чому клієнт мав сплачувати за ремонт або заміну старезного агрегата ??? Питання риторичне.
Старіє не сама собою, а від використання? Чим більше використовують, тим швидше старіє? Хто відповідальний за швидкість використання і, отже, поломки, чи не той хто користується?
На це є стаття 819 Цивільного кодексу України,
Якщо ця обставина не встановлена договором, то вважається, що наймач зобов´язаний здійснювати поточний ремонт житла. До поняття поточного ремонту житла належать роботи з підтримання в належному стані складових житла: фарбування підлоги, вікон, дверей тощо, ремонт або заміна електрообладнання, сантехнічних приладів та інші роботи.
Взагалі, звичайно, питання щодо дрібного ремонту спірне за визначенням, саме тому в більшості країн все здається без техніки та меблів. Якщо з нею - то це вже готель-мотель, щось подобове, де амортизація та прибирання заздалегідь включено в ціну. Або середньоверхній сегмент з дод. націнкою де орендар не хоче навіть думати про таку фігню, і здатний доплачувати за це.
На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)