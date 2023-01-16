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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2343234423452346
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:44

  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)


отобьется посуточно на чемпионате мира :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52

  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)

надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить?
есть клиент)
знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет
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