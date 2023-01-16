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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2343234423452346
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:24

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:44

  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)


отобьется посуточно на чемпионате мира :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 19:52

  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)

надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить?
есть клиент)
знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:25

  cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів

Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє?
Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:18

  Прохожий написав:
  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)

надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить?
есть клиент)
знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет

Вже 13000
https://rieltor.ua/flats-rent/view/1064 ... =397953253
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:20

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів

Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє?
Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?

А навіщо валити ринок?, я не настільки бідний, за 11500 є своя ніша квартир, є й за 8000 - чого я буду туди лізти?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:59

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів

Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє?
Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?

А навіщо валити ринок?, я не настільки бідний, за 11500 є своя ніша квартир, є й за 8000 - чого я буду туди лізти?)

Це добре, що ви ігноруєте простої.
Головне, щоб вони вас не ігнорували.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:34

  cherchiltank написав:
  Прохожий написав:
  cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)

надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить?
есть клиент)
знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет

Вже 13000
https://rieltor.ua/flats-rent/view/1064 ... =397953253

спасибо
теперь понятно почему)
ИМХО зря вы такую перепланировку намутили, да и барная стойка и эти непонятные навороты на потолке реально рагульно смотрится
при таком метраже отдельная небольшая спальня маст хэв
забросил ссылку знакомому, получил аналогичный комментарий
думаю полноценная 1к в этой локации за такой ценник улетела бы)
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