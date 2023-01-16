Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить? есть клиент) знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет
cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів
Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє? Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?
cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить? есть клиент) знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет
cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів
Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє? Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?
А навіщо валити ринок?, я не настільки бідний, за 11500 є своя ніша квартир, є й за 8000 - чого я буду туди лізти?)
cherchiltank написав:Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів
Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє? Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?
А навіщо валити ринок?, я не настільки бідний, за 11500 є своя ніша квартир, є й за 8000 - чого я буду туди лізти?)
Це добре, що ви ігноруєте простої. Головне, щоб вони вас не ігнорували.
cherchiltank написав:На ринку оренди - повна тиш да гладь і причина не тільки в кількості квартир, у людей тупо немає грошей Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів - зараз купляти під здачу в оренду - ніякого сенсу нема, тільки для себе якщо об’єкт цікавий і з дисконтом від 30 відсотків. Що буде далі будем подивитися)
надеюсь ссылочку не сложно будет сбросить? есть клиент) знакомый ищет в той локации, говорит в таком бюджете новостроя нет
спасибо теперь понятно почему) ИМХО зря вы такую перепланировку намутили, да и барная стойка и эти непонятные навороты на потолке реально рагульно смотрится при таком метраже отдельная небольшая спальня маст хэв забросил ссылку знакомому, получил аналогичный комментарий думаю полноценная 1к в этой локации за такой ценник улетела бы)