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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2344234523462347
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:16

  ihorkyiv написав:Квартири в оренду в новобудовах Києва нікому не потрібні. Як змінилися ціни та ситуація на ринку. https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/19/kv ... -v-kyyevi/


Ріелтори підтверджують, що радянська низькоповерхова газифікована забудова без ліфтів з центральним опаленням - має беззаперечні переваги перед 25-поверховими "неохрущами" у воєнний час.

"Якщо раніше квартири на високих поверхах полюбляли за панорамні краєвиди і це вважалося перевагою помешкання, то зараз здати квартиру вище 15-го поверха складно, а вище 20-го можливо лише за умови зниження вартості або додаткових вагомих переваг самої квартири.

Багато орендарів у жовтні-листопаді з’їхали з квартир на високих поверхах, змінивши їх на нижчі. Бо одна справа, коли це твоя власна квартира і ти змушений шукати виходи з ситуації та якоюсь мірою підлаштовувати своє життя під нові реалії з відключеннями електроенергії: ходити пішки на 20-й поверх, робити запаси води, коли не вистачає напору, тримати окріп у термосі, купувати газовий пальник для готування тощо. Адже у висотних будинках при вимкненні струму, на якому все зав’язано, виникає купа побутових питань.
Інша – коли це орендоване житло. Тоді є можливість спростити собі життя – змінити її на більш зручну за характеристиками – старий «теплий» будинок, низький поверх, газ."
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:23

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Квартири в оренду в новобудовах Києва нікому не потрібні. Як змінилися ціни та ситуація на ринку. https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/19/kv ... -v-kyyevi/


Ріелтори підтверджують, що радянська низькоповерхова газифікована забудова без ліфтів з центральним опаленням - має беззаперечні переваги перед 25-поверховими "неохрущами" у воєнний час.

"Якщо раніше квартири на високих поверхах полюбляли за панорамні краєвиди і це вважалося перевагою помешкання, то зараз здати квартиру вище 15-го поверха складно, а вище 20-го можливо лише за умови зниження вартості або додаткових вагомих переваг самої квартири.

Багато орендарів у жовтні-листопаді з’їхали з квартир на високих поверхах, змінивши їх на нижчі. Бо одна справа, коли це твоя власна квартира і ти змушений шукати виходи з ситуації та якоюсь мірою підлаштовувати своє життя під нові реалії з відключеннями електроенергії: ходити пішки на 20-й поверх, робити запаси води, коли не вистачає напору, тримати окріп у термосі, купувати газовий пальник для готування тощо. Адже у висотних будинках при вимкненні струму, на якому все зав’язано, виникає купа побутових питань.
Інша – коли це орендоване житло. Тоді є можливість спростити собі життя – змінити її на більш зручну за характеристиками – старий «теплий» будинок, низький поверх, газ."

Як тільки поновитися нормальне електропостачання орендарі з’їдуть з засраного совкошлаку зразу - це як перевага будинків в селі з пічкою та колодязем -пережити тяжкі часи можна але жити постійно - ніхто не захоче
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 10:20

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Квартири в оренду в новобудовах Києва нікому не потрібні. Як змінилися ціни та ситуація на ринку. https://hmarochos.kiev.ua/2023/01/19/kv ... -v-kyyevi/


Ріелтори підтверджують, що радянська низькоповерхова газифікована забудова без ліфтів з центральним опаленням - має беззаперечні переваги перед 25-поверховими "неохрущами" у воєнний час.

"Якщо раніше квартири на високих поверхах полюбляли за панорамні краєвиди і це вважалося перевагою помешкання, то зараз здати квартиру вище 15-го поверха складно, а вище 20-го можливо лише за умови зниження вартості або додаткових вагомих переваг самої квартири.

Багато орендарів у жовтні-листопаді з’їхали з квартир на високих поверхах, змінивши їх на нижчі. Бо одна справа, коли це твоя власна квартира і ти змушений шукати виходи з ситуації та якоюсь мірою підлаштовувати своє життя під нові реалії з відключеннями електроенергії: ходити пішки на 20-й поверх, робити запаси води, коли не вистачає напору, тримати окріп у термосі, купувати газовий пальник для готування тощо. Адже у висотних будинках при вимкненні струму, на якому все зав’язано, виникає купа побутових питань.
Інша – коли це орендоване житло. Тоді є можливість спростити собі життя – змінити її на більш зручну за характеристиками – старий «теплий» будинок, низький поверх, газ."

Як тільки поновитися нормальне електропостачання орендарі з’їдуть з засраного совкошлаку зразу - це як перевага будинків в селі з пічкою та колодязем -пережити тяжкі часи можна але жити постійно - ніхто не захоче

Солодкі мрії горе-інвешторів)))

Вам доводилось пішки підніматись на 20+ поверх?
Сподобалось?
Чай/каву з термоса готувати?
Без води і опалення жити?
Це норма життя для мешканців 25-прверхових "неохрущів" на місяці і роки вперед.
Frant
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  #<1 ... 2344234523462347
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