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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:16
Ріелтори підтверджують, що радянська низькоповерхова газифікована забудова без ліфтів з центральним опаленням - має беззаперечні переваги перед 25-поверховими "неохрущами" у воєнний час.
"Якщо раніше квартири на високих поверхах полюбляли за панорамні краєвиди і це вважалося перевагою помешкання, то зараз здати квартиру вище 15-го поверха складно, а вище 20-го можливо лише за умови зниження вартості або додаткових вагомих переваг самої квартири.
Багато орендарів у жовтні-листопаді з’їхали з квартир на високих поверхах, змінивши їх на нижчі. Бо одна справа, коли це твоя власна квартира і ти змушений шукати виходи з ситуації та якоюсь мірою підлаштовувати своє життя під нові реалії з відключеннями електроенергії: ходити пішки на 20-й поверх, робити запаси води, коли не вистачає напору, тримати окріп у термосі, купувати газовий пальник для готування тощо. Адже у висотних будинках при вимкненні струму, на якому все зав’язано, виникає купа побутових питань.
Інша – коли це орендоване житло. Тоді є можливість спростити собі життя – змінити її на більш зручну за характеристиками – старий «теплий» будинок, низький поверх, газ."
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Frant
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:23
Frant написав:
Ріелтори підтверджують, що радянська низькоповерхова газифікована забудова без ліфтів з центральним опаленням - має беззаперечні переваги перед 25-поверховими "неохрущами" у воєнний час.
"Якщо раніше квартири на високих поверхах полюбляли за панорамні краєвиди і це вважалося перевагою помешкання, то зараз здати квартиру вище 15-го поверха складно, а вище 20-го можливо лише за умови зниження вартості або додаткових вагомих переваг самої квартири.
Багато орендарів у жовтні-листопаді з’їхали з квартир на високих поверхах, змінивши їх на нижчі. Бо одна справа, коли це твоя власна квартира і ти змушений шукати виходи з ситуації та якоюсь мірою підлаштовувати своє життя під нові реалії з відключеннями електроенергії: ходити пішки на 20-й поверх, робити запаси води, коли не вистачає напору, тримати окріп у термосі, купувати газовий пальник для готування тощо. Адже у висотних будинках при вимкненні струму, на якому все зав’язано, виникає купа побутових питань.
Інша – коли це орендоване житло. Тоді є можливість спростити собі життя – змінити її на більш зручну за характеристиками – старий «теплий» будинок, низький поверх, газ."
Як тільки поновитися нормальне електропостачання орендарі з’їдуть з засраного совкошлаку зразу - це як перевага будинків в селі з пічкою та колодязем -пережити тяжкі часи можна але жити постійно - ніхто не захоче
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Додано: Суб 21 січ, 2023 11:00
В мене тільки одна квартира на 14 поверху але в будинку працює ліфт - навіть зараз, вода і опалення теж є, в квартирі 22 градуси, але я як справжній ленлорд живу зараз в селі де є газ, генератор, дбж та інше)
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:39
Квартиру здав за 12000 - ітого 3 тижні простоя - ринок оренди є але ледь жевріє - падіння на 40 відсотків в доларі та на 20 в гривні - будемо дивитись далі
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:30
cherchiltank написав:
Квартиру здав за 12000 - ітого 3 тижні простоя - ринок оренди є але ледь жевріє - падіння на 40 відсотків в доларі та на 20 в гривні - будемо дивитись далі
3 тижні простою = 9 000 грн.
Все таки не розумію ситуацію(((
Хтось писав, що він "небідний", і простій йому пофіг.
cherchiltank написав: Frant написав: cherchiltank написав:
Вісті з полів - неділю стоїть однокімнатна 49 метрів біля метро олімпійська (будинку 9 років) - нуль дзвінків - ціна 13500 з торгом. Якщо так буде і далі то впаде навіть не ринок оренди - а ринок продажів
Зменшити ціну до 12500 - релігія не дозволяє?
Якщо скинути до 12000 - почнуться перегляди, а за 11500 - можна здати за тиждень-два, ні?
А навіщо валити ринок?, я не настільки бідний, за 11500 є своя ніша квартир, є й за 8000 - чого я буду туди лізти?)
Ще пару місяців - будете здавати за 10 000?
Потім за 8 000???
Може, варто ремонт покращити?
Плазмовий ТВ на всю стінку, ще один бойлер, новий суперортопедичний матрац, мішок корму для котів, путівка в Єгіпет для квартирантів. Ні?
____________
Такими темпами різниця в ціні оренди занюханого "хруща" на проспекті Науки (Троєщині) і новобудної квартири з ремонтом - скоро буде складати пару тисяч грн)))))
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