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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2345234623472348
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:25

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Зараз простої є й по три місяці - але я здав кому хотів - одна людина без домашніх тварин та й до ціни в 12 000 додасться комуналка яка зимою 2000 - при такій ціні купляти щось під оренду немає сенсу - хіба хрущ біля метро тисяч за 20 долярів)

Звісно, на "хрущі" біля метро завжди є попит. За 6000-8000 можна здати. При ціні 30000 дол - рентабельність можете порахувати?
Пояснюю вітальєнам: простіше купити за 30000х2 - два "хруща" з мінімальним ремонтом і здати їх за 6000х2,ніж купити за 60000 дол. новобуд, вкласти в ремонт 15000 ,в
Меблі і техніку 5000 дол. і здати все це за 12000 грн,як деякі перці.

Хрущів за 30 тисяч біля метро нема - хіба що після пожежі, проблема хрущів що і після війни вони будуть здаватися по 6-8 тисяч)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:28

Взагалі в воюючій країні оренда зараз з рентабельністю не має нічого спільного крім окремих осередків на західній Україні - і після війни років 5 не матиме
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:29

  Frant написав:А в єпеньський новобуд - є сенс вкладати гроші? На ринок все більше вивалюється того добра(((
я б сказал что вываливается, но забанят. На неделе нашел интересный Таун такой площади которой мне сейчас нужен, звоню говорят под залогом. Та думаю звиздят (кто сейчас покупает жильё) звоню через неделю фсе ушел. Объявление неактивно и взамен мне ничего не впаривают. Я бы и не решился сейчас покупать, но посмотреть вживую хотелось. Остальные тауны по довоенным ценам. А какие-то смарты 20-30м2 наверное подешевели были 30 стали 20.

Твое понимание интерности РН преувеличено. Продавец не может продавать квартиру 5 лет, за это время поменяются все жизненные обстоятельства, ещё неизвестно доживёт ли он сам. Имхо 3-4 месяца до первого снижения цены, дальше быстрее, за год экспозиции цена должна достигнуть возможности покупателя. Ну или продавец собирается жить 120 лет и ему спешить некуда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 січ, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:34

  vitaliian написав:
  Frant написав:А в єпеньський новобуд - є сенс вкладати гроші? На ринок все більше вивалюється того добра(((
я б сказал что вываливается, но забанят. На неделе нашел интересный Таун такой площади которой мне сейчас нужен, звоню говорят под залогом. Та думаю звиздят (кто сейчас покупает жильё) звоню через неделю фсе ушел. Объявление неактивно и взамен мне ничего не впаривают. Я бы и не решился сейчас покупать, но посмотреть вживую хотелось. Остальные тауны по довоенным ценам. А какие-то смарты 20-30м2 наверное подешевели были 30 стали 20.

По довоєнним цінам стояти тим таунам непроданими довго - але з дисконтом в 30-40 відсотків бажаючі будуть завжди, але поки що більшість пересічних не готові продавати нижче того за що купили - і я їх розумію - бо купити щось пристойне в Європі - треба 10 таких таунів продати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:59

Гауно в старом доме стоит 42куе звиздец как упало
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Qu0JA.html
В 2008 на пике бывшая сотрудница купила в буче такую же за 50. Потом плакала что цена упала до 30.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:32

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Зараз простої є й по три місяці - але я здав кому хотів - одна людина без домашніх тварин та й до ціни в 12 000 додасться комуналка яка зимою 2000 - при такій ціні купляти щось під оренду немає сенсу - хіба хрущ біля метро тисяч за 20 долярів)

Звісно, на "хрущі" біля метро завжди є попит. За 6000-8000 можна здати. При ціні 30000 дол - рентабельність можете порахувати?
Пояснюю вітальєнам: простіше купити за 30000х2 - два "хруща" з мінімальним ремонтом і здати їх за 6000х2,ніж купити за 60000 дол. новобуд, вкласти в ремонт 15000 ,в
Меблі і техніку 5000 дол. і здати все це за 12000 грн,як деякі перці.

Хрущів за 30 тисяч біля метро нема - хіба що після пожежі, проблема хрущів що і після війни вони будуть здаватися по 6-8 тисяч)

Математику в школі вчили?
"Три бали" мали?
Рентабельність здатні порахувати, якщо "хрущ" куплений за 30000 дол і здається за 6000 грн, а новобуд обійшовся мінімум в 80000 дол і здається за 12000?
Що краще під оренду - два хруща по 30 000 кожен, чи один неохрущ за 80000?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:51

Коли хрущ куплявся за 30 то і новобуд коштував не 80) плюс в новобуді і самому можна жити на відміну від хруща да і продати в перспективі дорожче але дійсно рентабельність хруща при оренді краща - але це обумовлено лише низькою ціною хруща та низькою платоспроможністю населення а не фінансовим генієм хазяїв цих халуп)
cherchiltank
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