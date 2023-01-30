Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Зараз простої є й по три місяці - але я здав кому хотів - одна людина без домашніх тварин та й до ціни в 12 000 додасться комуналка яка зимою 2000 - при такій ціні купляти щось під оренду немає сенсу - хіба хрущ біля метро тисяч за 20 долярів)
Звісно, на "хрущі" біля метро завжди є попит. За 6000-8000 можна здати. При ціні 30000 дол - рентабельність можете порахувати? Пояснюю вітальєнам: простіше купити за 30000х2 - два "хруща" з мінімальним ремонтом і здати їх за 6000х2,ніж купити за 60000 дол. новобуд, вкласти в ремонт 15000 ,в Меблі і техніку 5000 дол. і здати все це за 12000 грн,як деякі перці.
Хрущів за 30 тисяч біля метро нема - хіба що після пожежі, проблема хрущів що і після війни вони будуть здаватися по 6-8 тисяч)
Frant написав:А в єпеньський новобуд - є сенс вкладати гроші? На ринок все більше вивалюється того добра(((
я б сказал что вываливается, но забанят. На неделе нашел интересный Таун такой площади которой мне сейчас нужен, звоню говорят под залогом. Та думаю звиздят (кто сейчас покупает жильё) звоню через неделю фсе ушел. Объявление неактивно и взамен мне ничего не впаривают. Я бы и не решился сейчас покупать, но посмотреть вживую хотелось. Остальные тауны по довоенным ценам. А какие-то смарты 20-30м2 наверное подешевели были 30 стали 20.
Твое понимание интерности РН преувеличено. Продавец не может продавать квартиру 5 лет, за это время поменяются все жизненные обстоятельства, ещё неизвестно доживёт ли он сам. Имхо 3-4 месяца до первого снижения цены, дальше быстрее, за год экспозиции цена должна достигнуть возможности покупателя. Ну или продавец собирается жить 120 лет и ему спешить некуда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 січ, 2023 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:А в єпеньський новобуд - є сенс вкладати гроші? На ринок все більше вивалюється того добра(((
я б сказал что вываливается, но забанят. На неделе нашел интересный Таун такой площади которой мне сейчас нужен, звоню говорят под залогом. Та думаю звиздят (кто сейчас покупает жильё) звоню через неделю фсе ушел. Объявление неактивно и взамен мне ничего не впаривают. Я бы и не решился сейчас покупать, но посмотреть вживую хотелось. Остальные тауны по довоенным ценам. А какие-то смарты 20-30м2 наверное подешевели были 30 стали 20.
По довоєнним цінам стояти тим таунам непроданими довго - але з дисконтом в 30-40 відсотків бажаючі будуть завжди, але поки що більшість пересічних не готові продавати нижче того за що купили - і я їх розумію - бо купити щось пристойне в Європі - треба 10 таких таунів продати)
cherchiltank написав:Зараз простої є й по три місяці - але я здав кому хотів - одна людина без домашніх тварин та й до ціни в 12 000 додасться комуналка яка зимою 2000 - при такій ціні купляти щось під оренду немає сенсу - хіба хрущ біля метро тисяч за 20 долярів)
Звісно, на "хрущі" біля метро завжди є попит. За 6000-8000 можна здати. При ціні 30000 дол - рентабельність можете порахувати? Пояснюю вітальєнам: простіше купити за 30000х2 - два "хруща" з мінімальним ремонтом і здати їх за 6000х2,ніж купити за 60000 дол. новобуд, вкласти в ремонт 15000 ,в Меблі і техніку 5000 дол. і здати все це за 12000 грн,як деякі перці.
Хрущів за 30 тисяч біля метро нема - хіба що після пожежі, проблема хрущів що і після війни вони будуть здаватися по 6-8 тисяч)
Математику в школі вчили? "Три бали" мали? Рентабельність здатні порахувати, якщо "хрущ" куплений за 30000 дол і здається за 6000 грн, а новобуд обійшовся мінімум в 80000 дол і здається за 12000? Що краще під оренду - два хруща по 30 000 кожен, чи один неохрущ за 80000?
Коли хрущ куплявся за 30 то і новобуд коштував не 80) плюс в новобуді і самому можна жити на відміну від хруща да і продати в перспективі дорожче але дійсно рентабельність хруща при оренді краща - але це обумовлено лише низькою ціною хруща та низькою платоспроможністю населення а не фінансовим генієм хазяїв цих халуп)
cherchiltank написав:але дійсно рентабельність хруща при оренді краща - але це обумовлено лише низькою ціною хруща та низькою платоспроможністю населення
когда рынок сдувается то разница цен между сегментами становится меньше. Но есть нюанс. Проблем с арендаторов па 6 тыс будет гораздо больше, во первых, он привык жить в спартанских условиях с санузлом "за углом" поэтому будет писять вокруг унитаза во вторых у него постоянно проблемы с деньгами, сразу же начнется "а давай завтра", "а давай частями", "заболел ребёнок (жена, тёща) заплатить пока не могу", "потерял работу как найду сразу всё оплачу плюс аванс за 10 месяцев вперёд". То есть потенциальные риски выше.
Frant написав:А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці?
Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема. По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.