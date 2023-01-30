|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:35
Grey001 написав: Frant написав:
А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці?
Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема.
По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.
У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16594
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2095 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 12:30
vitaliian написав: Grey001 написав: Frant написав:
А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці?
Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема.
По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.
У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см
Твоя квартира в Єпенях - навіть не дотягує по вартості до неутеплених неремонтованих "хрущів" на окраїні Києва.
Ти знаєш чому? Чи пояснити в 101-й раз?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23169
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 2453 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|106616
|26107686
|
|
|6594
|6168345
|
Пон 30 січ, 2023 21:47
akurt
|
|9641
|5870295
|
Пон 30 січ, 2023 20:20
Успіх
|