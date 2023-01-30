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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2346234723482349
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:35

  Grey001 написав:
  Frant написав:А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці? :mrgreen:

Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема.
По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.

У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:30

  vitaliian написав:
  Grey001 написав:
  Frant написав:А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці? :mrgreen:

Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема.
По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.

У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см


Твоя квартира в Єпенях - навіть не дотягує по вартості до неутеплених неремонтованих "хрущів" на окраїні Києва.
Ти знаєш чому? Чи пояснити в 101-й раз?
Frant
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  #<1 ... 2346234723482349
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