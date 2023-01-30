Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці?
Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема. По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.
У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см. Минус то что современному газовому котлу нужна э.э. решается инвертором
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Сонечко если из-за логистики в Ирпене квартиры по 5 копеек, то в Фастове/ Белой Церкви их должны раздавать бесплатно. Или там с логистикой на Киев все супер пупер норм? Включай иногда мозг. Причина не в логистике. Какой спрос такая и цена. В Киеве спрос выше. СПРОС СПРОС СПРОС. Это влияет на цену даже хрущей, но цена не делает их элитными. К цене надо что то ещё.
Сонечко если из-за логистики в Ирпене квартиры по 5 копеек, то в Фастове/ Белой Церкви их должны раздавать бесплатно. Или там с логистикой на Киев все супер пупер норм? Включай иногда мозг. Причина не в логистике. Какой спрос такая и цена. В Киеве спрос выше. СПРОС СПРОС СПРОС. Это влияет на цену даже хрущей, но цена не делает их элитными. К цене надо что то ещё.
Ціна на нерухомість - нелінійна. Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі. Скільки би пінопласту не клеїли на стіни)))) все одно буде дешевше,ніж панельки чи хрущовки на Симиренка чи Дврз. Сприймай це як аксіому, раз не розумієш причину. Локація локація і ще раз локація!
Frant я тебе даже объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.
Frant написав:Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі
Говорю тебе включи мозг. Видимо не получается( Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Ирпене тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе. Логистика одинаковая. Цена разная. Вывод - логистика не при чём. Люди не хотят жить в цоколях, скидывают их по чем берут, так же имеет значение придомовая территория, и инфраструктура вокруг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 14:14, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:Frant я тебе даже объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.
Frant написав:Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі
Говорю тебе включи мозг. Видимо не получается( Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Ирпене тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе.
Для оренди квартири в Єпенях нецікаві. Що за 5 коп, що за 100 000 дол. Що з пінопластом, що без пінопласту. Особливо в час війни і післ війни.