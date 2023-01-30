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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2346234723482349
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:35

  Grey001 написав:
  Frant написав:А що, великий пан? Не можеш жити в "хрущі" під час війни? Англійський король чи китайський мандарин? З якого села родом? Давно ходив у дерев,яний сортир на вулиці? :mrgreen:

Ще маленьке доповнення. Хруші, як правило газифіковані, а під час постійних вимкнень світла - це велика перевага. Якщо це не чистий хрущ, а цегляна п'ятиповерхівка - додається неабияка теплоємність - 2-3 дні без опалення при -2..-5 за бортом - не проблема.
По невеличкій, правда, виборці. спостерігаю, що в багатоповерхівках разом зі світлом зникає опалення та гаряча вода. в хрущах - ні. Але це не точно.

У меня новостройка 5ти этажная стена кирпич 60см с газом . Снаружи ещё пенопласт 10см. Минус то что современному газовому котлу нужна э.э. решается инвертором
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:49

  Frant написав:. Логістика називається
Сонечко если из-за логистики в Ирпене квартиры по 5 копеек, то в Фастове/ Белой Церкви их должны раздавать бесплатно. Или там с логистикой на Киев все супер пупер норм? Включай иногда мозг. Причина не в логистике. Какой спрос такая и цена. В Киеве спрос выше. СПРОС СПРОС СПРОС. Это влияет на цену даже хрущей, но цена не делает их элитными. К цене надо что то ещё.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:20

  vitaliian написав:
  Frant написав:. Логістика називається
Сонечко если из-за логистики в Ирпене квартиры по 5 копеек, то в Фастове/ Белой Церкви их должны раздавать бесплатно. Или там с логистикой на Киев все супер пупер норм? Включай иногда мозг. Причина не в логистике. Какой спрос такая и цена. В Киеве спрос выше. СПРОС СПРОС СПРОС. Это влияет на цену даже хрущей, но цена не делает их элитными. К цене надо что то ещё.

Ціна на нерухомість - нелінійна.
Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі. Скільки би пінопласту не клеїли на стіни)))) все одно буде дешевше,ніж панельки чи хрущовки без ремонту на Симиренка чи Дврз у Києві.
Сприймай це як аксіому, раз не розумієш причину.
Локація локація і ще раз локація!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 31 січ, 2023 15:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 13:22

Frant я тебе даже объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.

  Frant написав:Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі
найди мне в каком то райцентре квартиру за 110куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvuh ... QG0aT.html

Говорю тебе включи мозг. Видимо не получается( Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Ирпене тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе. Логистика одинаковая. Цена разная. Вывод - логистика не при чём. Люди не хотят жить в цоколях, скидывают их по чем берут, так же имеет значение придомовая территория, и инфраструктура вокруг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 січ, 2023 14:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:05

  vitaliian написав:Frant я тебе даже объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.

  Frant написав:Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі
найди мне в каком то райцентре квартиру за 110куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvuh ... QG0aT.html

Говорю тебе включи мозг. Видимо не получается( Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Ирпене тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе.

Для оренди квартири в Єпенях нецікаві. Що за 5 коп, що за 100 000 дол. Що з пінопластом, що без пінопласту.
Особливо в час війни і післ війни.

Локація, локація править бал.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:48

  vitaliian написав:я объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.


А спрос выше в Киеве потому, что создают его дураки?
Хоть ты стреляй их - не понимают прелестей жизни в Ирпене и все тут
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

увидел объявление о продаже Эврики с "ремонтом" от строителей
всего па1700 долл

думаете это уже дно?
Олежан
 
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