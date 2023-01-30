Додано: Вів 31 січ, 2023 13:22

Frant написав: Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі Тому житло в райцентрах коштує не 5 коп, а приблизно стільки ж,як в Ірпені чи Ворзелі

я тебе даже объяснил причину почему засцаный хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей. А не из за элитности хрущей на дрвз.найди мне в каком то райцентре квартиру за 110куеГоворю тебе включи мозг. Видимо не получается( Цена определяется. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Ирпене тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе. Логистика одинаковая. Цена разная. Вывод - логистика не при чём. Люди не хотят жить в цоколях, скидывают их по чем берут, так же имеет значение придомовая территория, и инфраструктура вокруг.