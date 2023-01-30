Damien написав:zerocool написав:Газопоршневі мініелектростанції в Україні
В Ірпені відкрили першу в Україні газопоршневу електростанцію потужністю 1 МВт. Бачимо що йде робота над децентралізацією генерації електроенергії, що зменшить шкоду від російського тероризму.
Ця беброчка не забезпечить усе місто електрохарчуванням, але дозволить закрити потреби місцевої котельні, адміністрації, центральних шкіл та медичних закладів.
Передбачається, що буде встановлено близько 100 таких установок по усій Україні.
ок, +50 очок Гріфіндору до привабливості Ірпеня для оренди
В начале войны по "электрохарчуванню"( ну а че там, "питание" это же "харчування" ) шпионов российских вычисляли не хуже, чем по "палянице".
Я всегда думал, что правильно "електроживлення"
Правильно-пороховсмоктувач🙃