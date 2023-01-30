Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Епенях тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе. Логистика одинаковая. Цена разная. Вывод - логистика не при чём.
vitaliian написав:хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей.
Віталіан, ти сам(а) помічаєш протиріччя в тому, що ти пишеш? Чому радянська ширпотребівська забудова без ремонта в Києві користується більшим попитом (і коштує дорожче), ніж бюджетні новобуди з ремонтом в Прикиївських Єпенях - ти розумієш? Чи потрібно ще раз пояснити тобі, чому народ обирає Київ, а не Єпеня? І готовий платити більше за Київ або ж обмежувати себе площею чи комфортом?
Оренда квартир в Ірпені - починається від 2300 грн. За 3000-3500 грн - можна орендувати новобуд з свіжим ремонтом десь в Єпенях Єпенів))) Нарот не цінить гіпсові фонтани і свіже повітря в Єпенях(((( https://flatfy.ua/uk/search?currency=UA ... =price-asc В Києві за ці гроші можна орендувати лише кімнату чи общажку. Квартири в Києві - від 4500 грн/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лют, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Ми ж на економічному форумі, а не на показах мод! Попит, ціна, рентабельність. Цифри, %, %%! Нерухомість Києва цікавіша і прибутковіша, ніж в Єпенях.
За 150 000 - простіше купити в Києві 3 (три) "хруща" біля метро, і здати за 6000 грн кожну, причому легко. Можливо, навіть за 6500-7000. Одну квартиру з супер-пупер ремонтом, вартістю 150 000 дол, в Єпенях за 18 000 грн - здати нереально. І ти це чудово знаєш.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лют, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.