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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2347234823492350
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:03

  Damien написав:
  zerocool написав:
Газопоршневі мініелектростанції в Україні

В Ірпені відкрили першу в Україні газопоршневу електростанцію потужністю 1 МВт. Бачимо що йде робота над децентралізацією генерації електроенергії, що зменшить шкоду від російського тероризму.

Ця беброчка не забезпечить усе місто електрохарчуванням, але дозволить закрити потреби місцевої котельні, адміністрації, центральних шкіл та медичних закладів.

Передбачається, що буде встановлено близько 100 таких установок по усій Україні.

ок, +50 очок Гріфіндору до привабливості Ірпеня для оренди

В начале войны по "электрохарчуванню"( ну а че там, "питание" это же "харчування" :D ) шпионов российских вычисляли не хуже, чем по "палянице".
Я всегда думал, что правильно "електроживлення"

Правильно-пороховсмоктувач🙃
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:34

  vitaliian написав:Цена определяется спросом. Есть повышенный спрос на какую то локацию или тип жилья, там и цена выше. В Епенях тоже есть квартиры по 5 копеек, а есть и по 100куе. Логистика одинаковая. Цена разная. Вывод - логистика не при чём.


  vitaliian написав:хрущ на дрвз стоит как эконом новострой в Ирпене. Не потому что он лучше, а потому что в Киеве спрос выше из за бОльшего количества покупателей.


Віталіан, ти сам(а) помічаєш протиріччя в тому, що ти пишеш?
Чому радянська ширпотребівська забудова без ремонта в Києві користується більшим попитом (і коштує дорожче), ніж бюджетні новобуди з ремонтом в Прикиївських Єпенях - ти розумієш? Чи потрібно ще раз пояснити тобі, чому народ обирає Київ, а не Єпеня? І готовий платити більше за Київ або ж обмежувати себе площею чи комфортом? :mrgreen:

Оренда квартир в Ірпені - починається від 2300 грн.
За 3000-3500 грн - можна орендувати новобуд з свіжим ремонтом десь в Єпенях Єпенів)))
Нарот не цінить гіпсові фонтани і свіже повітря в Єпенях((((
https://flatfy.ua/uk/search?currency=UA ... =price-asc
В Києві за ці гроші можна орендувати лише кімнату чи общажку. :wink:
Квартири в Києві - від 4500 грн/міс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лют, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:05

Frant что лучше эта квартира
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Q8nN8.html
Или хрущ в Киеве?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Damien написав:
  zerocool написав:
Газопоршневі мініелектростанції в Україні

В Ірпені відкрили першу в Україні газопоршневу електростанцію потужністю 1 МВт. Бачимо що йде робота над децентралізацією генерації електроенергії, що зменшить шкоду від російського тероризму.

Ця беброчка не забезпечить усе місто електрохарчуванням, але дозволить закрити потреби місцевої котельні, адміністрації, центральних шкіл та медичних закладів.

Передбачається, що буде встановлено близько 100 таких установок по усій Україні.

ок, +50 очок Гріфіндору до привабливості Ірпеня для оренди

В начале войны по "электрохарчуванню"( ну а че там, "питание" это же "харчування" :D ) шпионов российских вычисляли не хуже, чем по "палянице".
Я всегда думал, что правильно "електроживлення"
Відстали ви від еволюції помилки в жарт і в сталий вираз. Тепер і павербанк - електрохарч
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:58

  vitaliian написав:Frant что лучше эта квартира
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Q8nN8.html
Или хрущ в Киеве?

Як на мене краше на Архипенко 2/12 за 90 віддають.
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:06

  vitaliian написав:Frant что лучше эта квартира
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Q8nN8.html
Или хрущ в Киеве?

Ми ж на економічному форумі, а не на показах мод!
Попит, ціна, рентабельність. Цифри, %, %%! :mrgreen:
Нерухомість Києва цікавіша і прибутковіша, ніж в Єпенях. :mrgreen:

За 150 000 - простіше купити в Києві 3 (три) "хруща" біля метро, і здати за 6000 грн кожну, причому легко. Можливо, навіть за 6500-7000.
Одну квартиру з супер-пупер ремонтом, вартістю 150 000 дол, в Єпенях за 18 000 грн - здати нереально.
І ти це чудово знаєш. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 лют, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:08

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlas ... PU2ZA.html Не погана
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:26

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

На Вашу думку, яка ціна оренди такої квартири на зараз та у мирний час?
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:34

  jeronimo133 написав:На Вашу думку, яка ціна оренди такої квартири на зараз та у мирний час?

Калькулятор показывает 20 тыс грн и окупаемость 200 аренд. Из за войны могут сбить до 14-15 тыс
vitaliian
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