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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:26

  Damien написав:
  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана

Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше


Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор! :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:59

  drevlyanin написав:
  Damien написав:
  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана

Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше


Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор! :lol:

Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:23

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор! :lol:

Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є.


Навіть оту зеркальну плитку на підлозі в туалеті? :shock: А що сталося? Куди подівся ваш перфекціонізм та потяг до "високого, доброго, вічного" за будь яких обставин, стан ремонтів у європах так впливає? Повертайтесь у Київ негайно а ті пожирачі віденських сосисок геть вам смак зіпсують, на кого ми тоді рівнятися будемо?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 01.04.20
Подякував: 446 раз.
Подякували: 432 раз.
 
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  #<1 ... 2348234923502351
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