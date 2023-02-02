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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:26
Damien написав: jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана
Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:59
drevlyanin написав: Damien написав: jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана
Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:23
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут...
Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є
.
Навіть оту зеркальну плитку на підлозі в туалеті?
А що сталося? Куди подівся ваш перфекціонізм та потяг до "високого, доброго, вічного" за будь яких обставин, стан ремонтів у європах так впливає? Повертайтесь у Київ негайно а ті пожирачі віденських сосисок геть вам смак зіпсують, на кого ми тоді рівнятися будемо?
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drevlyanin
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Чет 02 лют, 2023 14:13
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