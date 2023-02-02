Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана
Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут... Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vd-vlasnka-prodazh-2-h-kmnatno-kvartiri-vul-arhipenko-2-12-IDPU2ZA.html Не погана
Хороша квартира. Сержику бы хорошо зашла. Дешевле, лучше ремонт, локация намного лучше
Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут... Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є.
drevlyanin написав: Ні, він би таку не взяв-маленькі кімнати! В нього була вимога-від 15 квадратів, а тут... Та й ремонт, наче б то свіжий але якась мішанина кольорів та матеріалів. "Евроремонт з претензією" але навіть не знаю на що. Ейр тут мабуть би сказав-все під перфоратор!
Ніт. В старих будинках без модних мопів немає сенсу робити дорогий дизайнерський ремонт. Треба зберегти той що є.
Навіть оту зеркальну плитку на підлозі в туалеті? А що сталося? Куди подівся ваш перфекціонізм та потяг до "високого, доброго, вічного" за будь яких обставин, стан ремонтів у європах так впливає? Повертайтесь у Київ негайно а то пожирачі віденських сосисок геть вам смак зіпсують, на кого ми тоді рівнятися будемо?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 02 лют, 2023 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000 https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405
cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000 https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405
Так в чому проблема, купіть ще одну. Гарних речей багато не буває, тим більше ви самі пишете, що ціна дуже вигідна.
cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000 https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405
Так в чому проблема, купіть ще одну. Гарних речей багато не буває, тим більше ви самі пишете, що ціна дуже вигідна.
Нема грошей - все- таки значна сума для більшості пересічних - мене дивує що інші не купляють — а це значить зо повна срака на ринку нерухомості - а продають цю квартиру тому що неможуть здати за 2000 в мімяць - а це значить повна срака
cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000 https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405
Так в чому проблема, купіть ще одну. Гарних речей багато не буває, тим більше ви самі пишете, що ціна дуже вигідна.
Нема грошей - все- таки значна сума для більшості пересічних - мене дивує що інші не купляють — а це значить зо повна срака на ринку нерухомості - а продають цю квартиру тому що неможуть здати за 2000 в мімяць - а це значить повна срака
А хто такі "інші" кому неодмінно має бути потрібна зараз квартирка 200+ квадратів?
cherchiltank написав:Нема грошей - все- таки значна сума для більшості пересічних - мене дивує що інші не купляють — а це значить зо повна срака на ринку нерухомості - а продають цю квартиру тому що неможуть здати за 2000 в мімяць - а це значить повна срака
А хто такі "інші" кому неодмінно має бути потрібна зараз квартирка 200+ квадратів?
Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.