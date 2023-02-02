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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2349235023512352
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:46

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  cherchiltank написав:Нема грошей - все- таки значна сума для більшості пересічних - мене дивує що інші не купляють — а це значить зо повна срака на ринку нерухомості - а продають цю квартиру тому що неможуть здати за 2000 в мімяць - а це значить повна срака


А хто такі "інші" кому неодмінно має бути потрібна зараз квартирка 200+ квадратів?

Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:49

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405

2000$ за метр без ремонта при Кучме готовое бралось или в каком состоянии - 5,6,10 этажей было построено? У перекупов или застройщика такая цена высокая была? И какая там реальная высота потолка от стяжки до плиты верхнего этажа?

2000 без ремонту бралося в побудованому будинку у перекупів висота 270 - тобто чистова буде 250 - це печалька
cherchiltank
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  #<1 ... 2349235023512352
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