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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2349235023512352
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:46

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:49

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405

2000$ за метр без ремонта при Кучме готовое бралось или в каком состоянии - 5,6,10 этажей было построено? У перекупов или застройщика такая цена высокая была? И какая там реальная высота потолка от стяжки до плиты верхнего этажа?

2000 без ремонту бралося в побудованому будинку у перекупів висота 270 - тобто чистова буде 250 - це печалька
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:18

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.

Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:30

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.

Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив

Та зрозуміло - голосієво і поздняки ось де життя, куди тому Печерську) а парковка там на місті зруйнованої частини Київської фортеці - зруйнували для забудови але вже 15 років стоїть без руху - там вже дерева повиростали)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:33

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 06:25

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼
Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:10

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼
Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.

Тобто насправді - ціни меньші, ніж пишуть журналюги.
З продажами - те ж саме.
В Києві ринок стоїть. Пропозиції виставляються, висять місяцями, кварталами. Щоб продати, треба реально уступити.

В Прикиєвських Єпенях - ринок ржн - обвалюється, просто на очах.Запас міцності (попит) на ньому меньший, ніж на КРЖН
Frant
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