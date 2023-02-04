RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:46

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:49

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405

2000$ за метр без ремонта при Кучме готовое бралось или в каком состоянии - 5,6,10 этажей было построено? У перекупов или застройщика такая цена высокая была? И какая там реальная высота потолка от стяжки до плиты верхнего этажа?

2000 без ремонту бралося в побудованому будинку у перекупів висота 270 - тобто чистова буде 250 - це печалька
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:18

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.

Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив
airmax78
 
Повідомлень: 41779
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:30

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.

Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.

Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив

Та зрозуміло - голосієво і поздняки ось де життя, куди тому Печерську) а парковка там на місті зруйнованої частини Київської фортеці - зруйнували для забудови але вже 15 років стоїть без руху - там вже дерева повиростали)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:33

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2574 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 06:25

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼
Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.
Bolt
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:10

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼
Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.

Тобто насправді - ціни меньші, ніж пишуть журналюги.
З продажами - те ж саме.
В Києві ринок стоїть. Пропозиції виставляються, висять місяцями, кварталами. Щоб продати, треба реально уступити.

В Прикиєвських Єпенях - ринок ржн - обвалюється, просто на очах.Запас міцності (попит) на ньому меньший, ніж на КРЖН
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23182
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:41

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/3/696695/

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.



"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼
Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.

Тобто насправді - ціни меньші, ніж пишуть журналюги.
З продажами - те ж саме.
В Києві ринок стоїть. Пропозиції виставляються, висять місяцями, кварталами. Щоб продати, треба реально уступити.

В Прикиєвських Єпенях - ринок ржн - обвалюється, просто на очах.Запас міцності (попит) на ньому меньший, ніж на КРЖН

Особливо тішить, коли в ОЛХ пишеш,, вибрати всі оголошення одного автора"і видає по 10-15 оголошень оренди квартир на одного(рига). Тобто у Львові з орендою не все так однозначно.
Bolt
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:51

Показове відео на Ютубі. Якщо коротко :київська рієлторша виїхала, як біженка до Австрії, їй там не зашло, бо сказали, що треба працювати навіть прибиральницею, а це не її. Тож з"їздила на Лазурове узбережжя запити горе шампанським. Тепер повернулась до Київ, бо біженство це не її. Канал з пафосним назвою,, Графиня" 🤦‍♂️
https://youtu.be/0OnOP4Oh5AM
Bolt
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:55

  Хомякоид написав:Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").


загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...
jump
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2350235123522353>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10673, 10674, 10675
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106746 26162946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 09:38
airmax78
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1155 5049990
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 15:47
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6600 6228942
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 13:21
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6137)
04.02.2023 09:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.