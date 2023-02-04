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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 09:37

  jump написав:
  Хомякоид написав:Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").


загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...

Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:21

  Bolt написав:
  jump написав:
  Хомякоид написав:Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").


загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...

Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.

девочки вы читать вообще умеете или "чукча писатель"?
где в теме ветки слово Львов???
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Повідомлень: 12937
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