RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 09:37

  jump написав:
  Хомякоид написав:Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").


загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...

Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.
Bolt
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:21

  Bolt написав:
  jump написав:
  Хомякоид написав:Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").


загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...

Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.

девочки вы читать вообще умеете или "чукча писатель"?
где в теме ветки слово Львов???
Прохожий
 
Повідомлень: 12937
З нами з: 05.06.13
Подякував: 884 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:18

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  jump написав:
загін лохів у нерухомість Львова :lol:

від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"

попит аж "зашкалює" :lol: 8)

а квартир/будинків під оренду - куєва хуча 8)

офіси порожні

усюди плакати-продам/здам.

вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...

Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.

девочки вы читать вообще умеете или "чукча писатель"?
где в теме ветки слово Львов???

Без Долярчика профильная ветка покрылась паутиной🤷‍♂️
Bolt
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2350235123522353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10680, 10681, 10682
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106812 26191808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 16:07
Ой+
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6602 6245236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 10:29
akurt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1155 5067620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лют, 2023 12:16
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.