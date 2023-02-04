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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 лют, 2023 09:37
jump написав: Хомякоид написав:
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
загін лохів у нерухомість Львова
від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"
попит аж "зашкалює"
а квартир/будинків під оренду - куєва хуча
офіси порожні
усюди плакати-продам/здам.
вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...
Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.
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Bolt
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Додано: Нед 05 лют, 2023 14:21
Bolt написав: jump написав: Хомякоид написав:
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
загін лохів у нерухомість Львова
від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"
попит аж "зашкалює"
а квартир/будинків під оренду - куєва хуча
офіси порожні
усюди плакати-продам/здам.
вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...
Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.
девочки вы читать вообще умеете или "чукча писатель"?
где в теме ветки слово Львов???
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:18
Прохожий написав: Bolt написав: jump написав:
загін лохів у нерухомість Львова
від моменту війни тут вмерли і не відновились купа майданчиків та незакінчених "новобудов"
попит аж "зашкалює"
а квартир/будинків під оренду - куєва хуча
офіси порожні
усюди плакати-продам/здам.
вимкнення електрики доб"ють, те що не добили корона та війна...
Тільки,, Хельгу" Садового на Науковій ударно будують.
девочки вы читать вообще умеете или "чукча писатель"?
где в теме ветки слово Львов???
Без Долярчика профильная ветка покрылась паутиной🤷♂️
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Bolt
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