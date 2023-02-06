Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Ось вам квартира яку б я купив але в тому домі в мене вже є квартира - в 2004 я її купив за 2000 доларів метр без ремонту - в будинку 5 ліфтів - поряд нічого єдиний мінус - низька стеля - те що зараз продається в 2008 коштувало 1200000 https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =397649405
2000$ за метр без ремонта при Кучме готовое бралось или в каком состоянии - 5,6,10 этажей было построено? У перекупов или застройщика такая цена высокая была? И какая там реальная высота потолка от стяжки до плиты верхнего этажа?
2000 без ремонту бралося в побудованому будинку у перекупів висота 270 - тобто чистова буде 250 - це печалька
airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.
Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.
Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив
airmax78 написав:Величезна стара квартира в старому будинку в суперечливому локейшені (мені здається найгірше на верхньому Печерську, хоча краєвиди звідти непогані) за овер 400 куо. Ну, таке. Навіть без війни.
Будинку 19 років, ти в тому локейшені був? Там супер місце з двох сторін будинків нема на 500 метрів, я розумію що ти виріс в норі але 200 метрів нормальна площа для життя.
Ну звісно що був - на шиномонтаж туди на вул. Рибальску постійно їздив. Чудирнацьке місце - з одного боку якийсь напівмертвий автопарк чи парковка, з іншого якась радянська забудова. І нібито Печерськ, але якийсь напівзанедбаний і в тупику. Взагалі той Печерськ, який вздовж всієї Лесі Українки - він якийсь стрьомний. #ябтамнежив
Та зрозуміло - голосієво і поздняки ось де життя, куди тому Печерську) а парковка там на місті зруйнованої частини Київської фортеці - зруйнували для забудови але вже 15 років стоїть без руху - там вже дерева повиростали)
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.
"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.
"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼 Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.
"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼 Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.
Тобто насправді - ціни меньші, ніж пишуть журналюги. З продажами - те ж саме. В Києві ринок стоїть. Пропозиції виставляються, висять місяцями, кварталами. Щоб продати, треба реально уступити.
В Прикиєвських Єпенях - ринок ржн - обвалюється, просто на очах.Запас міцності (попит) на ньому меньший, ніж на КРЖН
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.
"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Тільки вчора розмовляв зі знайомим ріелтором, на предмет чи можу я накинути 1000 своєму орендарю на орендну плату. Тобто за 2к хруща з півжлобремонтом брати 8кг.Він сказав, що зара такі по 150$, тобто не рокомендував піднімати. 😼 Вирішив зайти на ОЛХ. Ніби багато оголошень с ціною ~9-10кг, з чимось подібним , як в мене. Але коли поставив фільтр,, оголошення від власника", там дійсно ціни 6-7 кг, причому таких оголошень аідсотків 20 від загальної кількості.
Тобто насправді - ціни меньші, ніж пишуть журналюги. З продажами - те ж саме. В Києві ринок стоїть. Пропозиції виставляються, висять місяцями, кварталами. Щоб продати, треба реально уступити.
В Прикиєвських Єпенях - ринок ржн - обвалюється, просто на очах.Запас міцності (попит) на ньому меньший, ніж на КРЖН
Особливо тішить, коли в ОЛХ пишеш,, вибрати всі оголошення одного автора"і видає по 10-15 оголошень оренди квартир на одного(рига). Тобто у Львові з орендою не все так однозначно.
Показове відео на Ютубі. Якщо коротко :київська рієлторша виїхала, як біженка до Австрії, їй там не зашло, бо сказали, що треба працювати навіть прибиральницею, а це не її. Тож з"їздила на Лазурове узбережжя запити горе шампанським. Тепер повернулась до Київ, бо біженство це не її. Канал з пафосним назвою,, Графиня" 🤦♂️ https://youtu.be/0OnOP4Oh5AM
Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.
Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").
Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.
"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, – багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.
Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами