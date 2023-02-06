RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:33

  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16704
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2350235123522353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10681, 10682, 10683
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106821 26214295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 14:38
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1157 5082589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 13:22
vitaliian
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6607 6258206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 13:16
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (163)
06.02.2023 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.