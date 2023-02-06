RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:33

  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:28

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH

Пісец. Евро ремонт, а на підлозі в кухні лінолеум🤦‍♂️
Bolt
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2350235123522353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6608 6258949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 16:20
vitaliian
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10681, 10682, 10683
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
106823 26216248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 16:08
Puente
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 114, 115, 116
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1156 5083850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2023 13:22
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.