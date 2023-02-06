Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02