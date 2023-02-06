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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:33

  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:28

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH

Пісец. Евро ремонт, а на підлозі в кухні лінолеум🤦‍♂️
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У Києві здають найменшу квартиру: унітаз посеред кімнати, низькі стелі та ліжко поряд із пралкою https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1675694866
Осучаснена версія флаєвських апартаментів ?? За нинішніх обставин орендна ставка явно завищена.
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