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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:33

  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:28

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Не скажу як у Льові, але щодо Києва можливий варіант здавати кавалірку в пішій доступності до ШРТ, а самому за ті гроші знімати 1к в обл. центрі, або пригороді Києва, і ще буде здача на вихідних попікнічкувати з шампусіком та шашликами
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02

в олх забанили?

смарт Київ:
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/

обл. центр ЗУ

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/ternopol/

обл. центр не ЗУ
https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/zhitomir/


не обл.центр

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/korosten/?currency=UAH

Пісец. Евро ремонт, а на підлозі в кухні лінолеум🤦‍♂️
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:24

У Києві здають найменшу квартиру: унітаз посеред кімнати, низькі стелі та ліжко поряд із пралкою https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1675694866
Осучаснена версія флаєвських апартаментів ?? За нинішніх обставин орендна ставка явно завищена.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:20


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QS67r.html

Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:50

  Damien написав:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QS67r.html

Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами

конкуренти збивають ціну, з іншого боку, можна робити арбітраж,

свою здавати за 6 і знімати чужу за 4.
2К на шампусік і шашлички.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:57

  Damien написав:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QS67r.html

Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами

Гениально Флай нашел место для холодильника. Мы долго обсуждали куда его втулить и решения не было.
  flyman написав:свою здавати за 6 і знімати чужу за 4
почему у тебя будут снимать за 6 а не ту за 4? В этом сегменте арендатор за 500 гривен дисконта куда угодно переедет. Потому что 2тысячи это 20 бигмаков в Макдональдсе! На дороге не валяется. Так кто то взял и переплатил.

Варианты
*та за 4 в глубокой жепе, где нет ни транспорта ни магазинов.
*Либо без ремонта, голые стены,
*либо очень старая техника, которую хозяин ремонтировать не будет (на ремонты больше потратит чем заработает).
*Либо развод.
*Либо хозяин умирает от голода и нужна хоть какая то копейка.


Накупить относительно новую технику, и сдать за 4 надо быть имбецилом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:55

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ще варіант: робота в пішій доступності на окружній Жулян

до речі, там можна подати як плюс "ванна у ванній", але може бути і мінус.
Американці, напр. не розуміють, як це можна митися у власних стічних водах

Ближайшие станции метрополитена: ст.м. "Теремки", ст.м. "Ипподром", ст.м. "Выставочный центр", ст.м. "Васильковская".
що між літер: "ШРТ не в пішій доступності, але найближчі з станцій такі: ..."
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 17:58

  flyman написав:ще варіант: робота в пішій доступності на окружній Жулян

Этот вариант волчицам с большими титьками и накрашенными губами зайдёт
  flyman написав:Американці, напр. не розуміють, як це можна митися у власних стічних водах
поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 лют, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:02

  vitaliian написав: поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно

тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см і з"єднуватися до каналізації таким же діаметром труби
flyman
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