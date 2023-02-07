Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.
Держи идею для кавалирки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:03
Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.
Держи идею для кавалирки
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