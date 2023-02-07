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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:03

  flyman написав:
  vitaliian написав: поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно

тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см

Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.

Держи идею для кавалирки
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:14

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав: поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно

тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см

Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.

Держи идею для кавалирки
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в чому фішка?
flyman
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