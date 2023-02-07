Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:03
flyman написав: vitaliian написав:
поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно
тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см
Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:14
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
поэтому желательно унитаз и ванная чтобы были разными емкостями.. но в эконом сегменте можно ходить в что то одно
тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см
Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.
Держи идею для кавалирки
в чому фішка?
flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 07:12
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
тільки пробка у ванні має бути діаметром не менше 10 см
Не обязательно. Есть большие лейки, садишься сверху и дальше всё идёт куда надо.
Держи идею для кавалирки
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в чому фішка?
То не фішка, а флуд.
Зазначена особа страждає словесним поносом, і це слід знати. Їй варто було би працевлаштуватись - хоч гроші заробляла би.
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