Додано: Вів 07 лют, 2023 15:57

Damien написав: flyman написав:

смарт Київ:

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kiev/q-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/



смарт Київ:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-ko ... QS67r.html



Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами

flyman написав: свою здавати за 6 і знімати чужу за 4 свою здавати за 6 і знімати чужу за 4

Гениально Флай нашел место для холодильника. Мы долго обсуждали куда его втулить и решения не было.почему у тебя будут снимать за 6 а не ту за 4? В этом сегменте арендатор за 500 гривен дисконта куда угодно переедет. Потому что 2тысячи это 20 бигмаков в Макдональдсе! На дороге не валяется. Так кто то взял и переплатил.Варианты*та за 4 в глубокой жепе, где нет ни транспорта ни магазинов.*Либо без ремонта, голые стены,*либо очень старая техника, которую хозяин ремонтировать не будет (на ремонты больше потратит чем заработает).*Либо развод.*Либо хозяин умирает от голода и нужна хоть какая то копейка.Накупить относительно новую технику, и сдать за 4 надо быть имбецилом.