а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:33
а нуж ссылки покажи, почём собираешься сдать кавалирку и в каком это обл.центре собираешься жить на эти деньги) в Харькове что ли? схема была условно рабочая до 24.02
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:05
в олх забанили?
смарт Київ:
обл. центр ЗУ
обл. центр не ЗУ
не обл.центр
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:28
Пісец. Евро ремонт, а на підлозі в кухні лінолеум🤦♂️
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:24
У Києві здають найменшу квартиру: унітаз посеред кімнати, низькі стелі та ліжко поряд із пралкою
Осучаснена версія флаєвських апартаментів ?? За нинішніх обставин орендна ставка явно завищена.
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:20
Твоя? Я как слышу или вижу выражение "пешая доступность", то сразу аватарка Flymanа перед глазами
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:50
конкуренти збивають ціну, з іншого боку, можна робити арбітраж,
свою здавати за 6 і знімати чужу за 4.
2К на шампусік і шашлички.
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:57
Гениально Флай нашел место для холодильника. Мы долго обсуждали куда его втулить и решения не было.
почему у тебя будут снимать за 6 а не ту за 4? В этом сегменте арендатор за 500 гривен дисконта куда угодно переедет. Потому что 2тысячи это 20 бигмаков в Макдональдсе! На дороге не валяется. Так кто то взял и переплатил.
Варианты
*та за 4 в глубокой жепе, где нет ни транспорта ни магазинов.
*Либо без ремонта, голые стены,
*либо очень старая техника, которую хозяин ремонтировать не будет (на ремонты больше потратит чем заработает).
*Либо развод.
*Либо хозяин умирает от голода и нужна хоть какая то копейка.
Накупить относительно новую технику, и сдать за 4 надо быть имбецилом.
Додано: Вів 07 лют, 2023 17:55
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ще варіант: робота в пішій доступності на окружній Жулян
до речі, там можна подати як плюс "ванна у ванній", але може бути і мінус.
Американці, напр. не розуміють, як це можна митися у власних стічних водах
Ближайшие станции метрополитена: ст.м. "Теремки", ст.м. "Ипподром", ст.м. "Выставочный центр", ст.м. "Васильковская".
що між літер: "ШРТ не в пішій доступності, але найближчі з станцій такі: ..."
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лют, 2023 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 лют, 2023 10:23
ладно ты победил. Свою может за 4500 сдашь а взамен снимешь вот эту
700 грн проффита 7 раз пообедать в пузатой хате
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:15
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится
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