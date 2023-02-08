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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44

  Примат написав:посмотрел цены на аренду и подумал, нафига ту квартиру покупать, делать ремонт, обставлять техникой, проще тупо снять и не парится

100%
Зараз оренда житла в Києві - зовсім дешева.
А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  Frant написав:А в Прикиївских Єпенях - ще дешевша.
До цієї (умовно дешевої) аренди треба додати 3..4Кгрн на паливо і парковку :)
А для постійної віддаленої роботи -- гроші на Старлінк і генератор
Amethyst
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Frant

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